RJPET realiza no sábado campanha de adoção de animais no Bangu Shopping

A Feira de Adoção RJPet acontece neste sábado (08/05), das 11h às 15h, no Bangu Shopping. A iniciativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento proporciona a chance de adoção de cães e gatos e conscientiza as pessoas sobre os cuidados a ser tomados com os animais.

“Já estabelecemos um calendário fixo de campanhas de adoção de animais para que os tutores possam se programar e tem dado certo. Acreditamos que as campanhas permanentes despertam nas pessoas o desejo de ter um novo amigo e fiel companheiro”, explicou o secretário Marcelo Queiroz.

A realização da feira seguirá todas as regras determinadas para evitar aglomerações, além de ser obrigatório o uso de álcool em gel e máscara para se aproximar dos animais.

O que fazer para adotar?

Antes de levar o mais novo integrante da família para casa, os interessados em adotar deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

RJPET

A RJPET é uma subsecretaria da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

SERVIÇO

Dia 08/05

Feita de Adoção RJPET

Horário: 11 às 15h

Local: Bangu Shopping (Lifestyle – próximo a C&A).