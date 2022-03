RJPET realiza campanha de adoção neste sábado no Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio

Neste sábado, 12 de março, o Bangu Shopping, empreendimento localizado na Zona Oeste da cidade, recebe a 10ª edição da Feira de Adoção RJPET. O evento, que acontece das 11h às 15h, vai incentivar o acolhimento responsável de cerca de 20 cães e gatos que estão em busca de um lar.

A campanha é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal. A Feira RJPET tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.

Antes de levar o mais novo integrante da família para casa, os interessados em adotar um pet durante a campanha deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

“Estamos chegando na décima edição do evento no Bangu Shopping e, ao longo de um ano de parceria, mais de 200 animais foram adotados. Acreditamos muito que essas campanhas permanentes despertam nos visitantes o desejo de ter um novo amigo de quatro patas e são extremamente importantes para incentivar a adoção responsável e dar visibilidade aos animais abandonados”, disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Feira de Adoção RJPET no Bangu Shopping

Data: 12 de março – sábado

Horário: das 11h às 15h

Local: Bangu Shopping (Portaria 1, próximo à loja Leader)

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro

