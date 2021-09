RJPET lança “Selo Pet Friendly” no município de Belford Roxo

O Evento municipal de Vacinação Antirrábica em Belford Roxo, aconteceu no último sábado (25), a população participou em massa. E na ocasião o Secretario de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas em Defesa dos Animais, lançou o “Selo PET Friendly /Amigo dos Animais”, acompanhado do Secretário da Proteção animal, Zz da Crajubar, da Subsecretária, Fernanda Vieira e do Subsecretário de Saúde Brayan lima.

“Aproveito a oportunidade para agradecer os comerciantes do município de Belford Roxo, pela adesão do selo, e permitirem dessa forma que os tutores possam entrar no espaço acompanhados de seus animais. E na oportunidade parabenizo pelo evento, o Prefeito Waguinho, e os Deputados Marcio Canella e Daniela do Waguinho. Tudo pelos nossos melhores amigos”, finalizou o secretário.

De acordo com a Subsecretária de Defesa Animal, Fernanda Vieira, o dia D é um evento muito importante, para garantir a erradicação da raiva, e as vacinas têm papel fundamental nesse controle.

“A população de Belford Roxo demonstrou que tem essa consciência, comparecendo em massa, levando seus melhores amigos para que pudessem ficar protegidos. Ficamos emocionados e orgulhosos em termos vacinado mais de 10.000 animais no dia D”. Nesse mesmo dia tivemos o prazer de firmar parceria com o Governo do Estado, recebendo o secretario, Marcelo Queiroz, para o lançamento do Selo Pet friendly”.

Ela falou ainda sobre a importância dos comerciantes da cidade em aderir ao selo e do papel fundamental que exercem em relação aos pets. “Cada vez mais vemos estabelecimentos dispostos a se adaptar e receber os nossos melhores amigos junto conosco, além de também ajudarem nos cuidados com os animais em situação de rua”, explicou a subsecretaria, Fernanda Vieira.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.