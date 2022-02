RJPET e Senac RJ prestam atendimento a animais resgatados em Petrópolis

O Ônibus PetMóvel, veículo adaptado para a oferta de serviços a cães e gatos, esta no estacionamento do Sesc Quitandinha, das 9h às 17h, dando banho nos animais domésticos resgatados em Petrópolis. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Estado de Agricultura e Senac RJ, irá receber os animais recolhidos por instituições de proteção, ONGs e voluntários.

“Os animais saem do local do resgate, muito sujos, e essa parceria com o Sesc está sendo muito importante para os pets que também são vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. Quero agradecer ao diretor do Senac RJ, Sergio Arthur Ribeiro, as parcerias com a Fecomercio RJ, e o Detran; Além de todos os parceiros na arrecadação de ração”, disse o secretário Marcelo Queiroz.

De acordo com o diretor do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro, juntamente com a Fecomércio RJ e o Sesc RJ, a instituição tem atuado em diversas frentes para prestar apoio ao município de Petrópolis impactado pelas fortes chuvas desta semana.

“Em uma dessas iniciativas, colocamos o Senac PetMóvel à disposição da Secretaria de Agricultura para auxiliar no importante trabalho de proteção e bem-estar animal realizado pelo órgão. Temos a convicção de que esses bichinhos também merecem atenção neste momento e vamos oferecer atendimento gratuito aos animais resgatados por ONGs e demais entidades que atuam no local”, afirma o diretor regional do Senac RJ, Sergio Arthur Ribeiro.

O Sesc Quitandinha é uma das bases operacionais do executivo estadual na cidade e onde está funcionando o Gabinete Emergencial montado pelo Sistema Fecomércio RJ/Sesc RJ. No local, equipes trabalham na mitigação dos transtornos provocados pelo temporal que atingiu o município nesta terça-feira (15/2).

A partir desta sexta, 18, até domingo, 20, o Detran RJ estará no local para emitir segunda via da Carteira de Identidade e Habilitação.

O Quitandinha, assim como o Sesc Nogueira estão recebendo donativos, como alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza, para auxiliar as vítimas da tragédia.

O Sesc RJ também está oferecendo atendimento psicológico gratuito para a comunidade petropolitana, em especial familiares e amigos das vítimas fatais, pessoas feridas e cidadãos que sofreram prejuízos com o temporal que atingiu a cidade. Para acessar o serviço, é preciso ligar para o número (21) 3138-1189, passar por uma triagem e, em seguida, agendar o atendimento.