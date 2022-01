RJPET: condomínios do Rio começam a receber coletores de tampinhas recicláveis

Sessenta condomínios da Zona Sul do Rio, já foram contemplados com os coletores de tampinhas recicláveis. A iniciativa foi do Secretário Estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal – RJPET.

O objetivo é arrecadar o maior número de tampinhas possível, para que elas sejam revertidas em castração e ração para ONG’s, projetos e protetores independentes.

Para isso a secretaria firmou uma parceria com o RioSolidário, e com o projeto Rio Eco Pets.

“O projeto consiste em disponibilizar pontos de coleta de tampinhas plásticas que serão revertidas em doação de ração e castrações. Além da importância enorme para os animais que serão beneficiados, importante lembrar que o meio ambiente também deixará de receber toneladas de plástico”, disse o secretário.

Ainda segundo o secretário, o objetivo agora é levar esses coletores para o máximo de condôminos, em todo o Rio de Janeiro. E depois, comercio, lojas pet, vilas, bares e restaurantes, ou seja, comércio em geral.

Para colocar o coletor, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (21) 98133-5740 com nome, endereço do condomínio e nome e telefone do síndico.

“As tampinhas serão recolhidas pela própria secretaria, na medida em que os síndicos entrarem em contato, solicitando a retirada”, explicou Alberto Figueiredo, coordenador do projeto.

Após requerer um coletor, o responsável por cada condomínio, deve apenas assinar um termo de comprometimento que o material reciclável recolhido, será entregue a secretária.

Gladys Vieira que é síndica de dois condomínios há 15 anos, em Copacabana e Ipanema, acredita que o trabalho de coletar as tampinhas seja de muita importância para toda a sociedade, em vários aspectos.

“Além do meio ambiente, o que eu vejo e com muita tristeza nas ruas diariamente, são muitos filhotes de animais abandonados. E isso só vai parar quando todos tiverem a consciência da importância da castração. Recolher essas tampinhas é muito importante, porque sabemos que o destino delas é exatamente esse, a castração de animais abandonado”, explicou.

A síndica contou que os moradores são muito atuantes e ajudam muito. Ela chega a recolher 3 mil tampinhas por semana.

“Eu faço questão de ajudar e ainda levo as tampinhas para minha casa, lavo todas antes de entregar. Agora eu comecei a pedir ajuda dos condomínios vizinhos e todos estão bastantes empenhados nessa causa, que tem um objetivo muito nobre, ajudar esses animais”, finalizou.

