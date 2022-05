RJPET: 21 bases do “Segurança Presente” do Estado já contam com coletores de tampinhas recicláveis

Sessenta e seis toneladas de tampinhas recicláveis já foram recolhidas, desde o mês de julho de 2021, nas bases do projeto “Segurança Presente”, em todo estado do Rio de Janeiro.

O projeto, de iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pela Proteção e Bem-Estar animal – RJPET, em parceria com a Secretaria Estadual de Governo, o Rio Solidário e o Rio Eco Pets, conta com a adesão de 21 bases que disponibilizam coletores para a população deixar suas tampinhas.

Os objetivos são nobres: além de tirar toneladas de plástico do ambiente, a arrecadação é revertida em castração para cães e gatos ou em doação de ração para organizações não governamentais e protetores independentes.

“É importante levarmos a conscientização pela causa animal de todas as formas e essa, com certeza, é uma ação muito importante. Ficamos muito satisfeitos de contar com a parceria das bases do Segurança Presente, que dão ainda mais credibilidade para o trabalho que vem sendo desenvolvido,” Disse o secretário Estadual de Agricultura, Alex Grillo.

As Bases do Segurança Presente que dispõem dos coletores no Município do Rio de Janeiro são:

– Base Barra da Tijuca: Av. Ayrton Senna, 2000

– Base Botafogo: Praça Nelson Mandela

– Base Copacabana: Rua Figueiredo de Magalhães nº 550 – 19º BPM, na tenda do serviço social em frente a saída do metro

– Base Ipanema: Praça General Osório

– Base Grajaú/Vila Isabel: Praça Edmundo Rêgo

– Base Laranjeiras: Praça Largo do Machado

– Base Lagoa: Avenida Borges de Medeiros nº 1426 (Parque das Figueiras)

– Base Largo da Carioca: Largo da Carioca

– Base Leblon: Praça Antero de Quintal

– Base Méier: Posto Segurança Presente

– Base Praça XV: Praça XV (em frente as Barcas)

– Base Presidente Vargas: Av. Presidente Vargas (em frente ao antigo Palácio do Itamarati)

– Base Recreio dos Bandeirantes: Praça Tim Maia

– Base Tijuca : Praça Saens Peña

Outros municípios também contam com os coletores:

– Base de Itaboraí: Posto de Operação Segurança Presente

– Base de Niterói: Posto Segurança Presente no Estádio do Botafogo Caio Martins

– Base de Queimados: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

– Base de São Gonçalo: Av. Presidente Kennedy nº 756

– Base de São Pedro da Aldeia: Secretaria Municipal de Agricultura

– Base de Teresópolis: Posto de Operação Segurança Presente

– Base de Três Rios: Posto de Operação Segurança Presente.