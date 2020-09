RJ tem 8 de 9 regiões com ‘risco baixo’ para Covid-19

Houve piora em alguns índices relacionados à Covid-19 no Rio de Janeiro. É o que mostra a mais recente edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última quinta-feira. Ontem, após 17 dias em tendência de queda ou estabilidade, a média móvel de mortes por Covid voltou a subir: 36% na comparação com duas semanas atrás.

Pela primeira vez desde o pico da pandemia, na primeira quinzena de maio, houve aumento de internações no município do Rio por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), segundo o governo do estado.

Também pela primeira vez, não houve queda sustentada de internações e de óbitos por coronavírus nas áreas identificadas pelo governo como Região Metropolitana 1 e 2, que englobam a capital, a Baixada Fluminense e a área de Niterói e São Gonçalo, que concentram 70% da população do RJ. Segundo o chefe de gabinete da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Danilo Klein, as duas regiões estão no limite para voltar à bandeira laranja, de risco moderado.

Ocupação de 83% em leitos de UTI

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a rede da capital tem 881 leitos para Covid-19. Destes, 251 são leitos de UTI. Até quinta, a taxa de ocupação de leitos de UTI era de 83% na rede SUS – que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais. A taxa de ocupação nos leitos de enfermaria era de 57%.

Intertítulo – Média móvel com tendência de estabilidade

O Rio de Janeiro chegou nesta sexta a 17.575 mortes por Covid-19 e 249.798 casos da doença, segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. De quarta para quinta, foram contabilizadas 122 mortes e 2.995 novos casos.

A média móvel de mortes chegou a 99, com aumento de 36% relativo a duas semanas atrás – especialistas apontam variação de até 15% como tendência à estabilidade. Desde 31 de agosto o estado não apresentava aumento na média móvel.

Fonte: G1