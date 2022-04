Projeto RJ para Todos faz mais de 10 mil atendimentos em Belford Roxo

Essa semana a ação RJ para Todos do Governo do Estado do Rio de Janeiro estacionou nos bairros Redentor e Xavantes. Em uma edição especial para atender as famílias atingidas pelas fortes chuvas, o projeto dispõe de serviços de assistência social, saúde, balcão de empregos, beleza, recreação e muito mais para pessoas em vulnerabilidade social. Foram realizados 2.244 atendimentos essa semana, totalizando 10.604 desde o dia 4 deste mês. A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, acompanhou as ações.

Os serviços oferecidos na ação foram: emissão da 1ª e 2ª via da carteira de identidade, isenção para 2ª via da carteira de identidade e certidão de nascimento, informações sobre o cartão Recomeçar, expedição da carteira digital de trabalho, habilitação para casamento, banco de empregos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e muito mais. O local, que também é um ponto de apoio, dispõe de orientações e vacinação contra antitetânica e hepatite B.

O pedreiro de 46 anos, Anderson Nogueira, conseguiu tirar a segunda via de sua identidade. “Depois das enchentes, muitas pessoas perderam suas coisas e documentos. Estávamos precisando disso, porque também muitas pessoas precisam tirar documentos e não tem condições de pagar pelo serviço. O atendimento foi muito bom”, disse Anderson.