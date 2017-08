RJ oferta 1.126 vagas de trabalho, informa Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) informou a existência de 1.126 oportunidades de emprego em todo o estado. As candidaturas para as vagas podem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br.

Os salários podem chegar a R$ 3 mil, e há possibilidades de benefícios. As chances são para ambos os sexos e as exigências vão do ensino fundamental incompleto ao superior completo.

Em todo o estado, foram abertas 299 vagas para pessoas com deficiência. Entre elas, há oportunidades para repositor de mercadorias, alimentador de linha de produção, atendente de lanchonete, vendedor varejistas e outros.