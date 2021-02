RJ: morre segundo paciente vítima da variante do coronavírus

A morte do segundo paciente contaminado com a nova variante do coronavírus no estado foi confirmada ontem pela Prefeitura do Rio. O paciente de 46 anos era de Manaus, que estava internado no Hospital Federal do Servidor, morreu na noite da última quinta-feira. Ele tinha hipertensão arterial sistêmica e obesidade, o que estaria relacionado ao agravamento do caso. Ao todo, cinco pessoas foram identificadas no Rio de Janeiro com a nova cepa da doença.

Na terça-feira (16), um homem de 55 anos morreu após testar positivo para a variante brasileira do coronavírus no RJ. O governo do estado informou que existe transmissão local das variantes brasileira e do Reino Unido do coronavírus no estado.

Os outros três pacientes diagnosticados com a nova variante têm sintomas leves, segundo a prefeitura. São dois homens e uma mulher, com idades entre 30 e 40 anos, moradores da Laranjeiras, Freguesia e Copacabana.

Todos relataram que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid. Apenas um tinha feito uma viagem, no dia 30 de dezembro. Porém, o adoecimento só aconteceu em fevereiro, o que fez com que a Secretaria Municipal de Saúde descartasse a relação da viagem com a doença — o intervalo é maior que o período de incubação.

A SMS concluiu que são casos de transmissão doméstica, na cidade do Rio. Um dos casos é da variante B1.1.7., vinda do Reino Unido. Os outros dois casos são da variante P1, brasileira e do Amazonas.

Pacientes de Manaus

Desde o dia 29 de janeiro, o Rio recebeu 57 pacientes com covid vindos de Manaus. A Defensoria Pública da União e do estado e o Ministério Público Federal e do Rio constataram irregularidades nessa transferência.