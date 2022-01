RJ encerra 2021 com o menor número de homicídios em 30 anos, segundo ISP

O estado do Rio de Janeiro encerrou 2021 com o menor número de homicídios em 30 anos. No total, foram 3.245 mortes no ano passado, contra 3.544 em 2020. Esse número representa o menor valor para o ano desde 1991, quando teve início a série histórica do Instituto de Segurança Pública.

De acordo com o ISP, outro indicador que apresentou resultado positivo em 2021 foi o roubo de carga, que registrou o menor valor desde 2014, com 4.521 ocorrências. A queda foi de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O ano também encerrou com 6.833 armas de fogo ilegais retiradas de circulação no estado pelas polícias, sendo 355 fuzis – isso significa que, em média, 19 armas por dia foram tiradas das mãos dos criminosos. O número é 6% maior que o registrado no ano de 2020.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de dezembro.