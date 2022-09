RJ é o 5° no ranking com mais denúncias de propaganda eleitoral ilegal, diz Pardal

Segundo aplicativo, há registros de compra de votos, uso da máquina pública e crimes eleitorais; em um único mês, estado registrou mais de mil ocorrências na Justiça Eleitoral

O Rio de Janeiro foi o quinto estado do Brasil que mais fez denúncias de propaganda eleitoral irregular. Os dados são do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, que em um único mês, recebeu 1.125 registros. As denúncias envolvem compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares.

O Sudeste possui o maior número de eleitores do Brasil, é, também, a região líder em denúncias: foram 5.722 reclamações. A região Norte aparece com o menor número de denúncias: 1.188. Em um mês, desde que a nova versão começou a operar, em 16 de agosto, o Pardal recebeu um total de 16.814 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Os eleitores de Pernambuco foram os que mais denunciaram: 2.244 registros. Em seguida, São Paulo (2.200), Minas Gerais (1.837), Rio Grande do Sul (1.555) e Rio de Janeiro (1.125).

Processos no PJe

As denúncias deram origem a 4.705 (26,19%) processos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) da Justiça Eleitoral. A apuração fica a cargo do Ministério Público Eleitoral.