RJ: casos da delta saltaram de 6% para 86% no RJ

Em agosto a cepa foi encontrada em 87 municípios, segundo aponta estudo

Hoje, 86% dos casos analisados no Rio de Janeiro foram da variante delta. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Rede Corona-Ômica, que comparou a quantidade de ocorrências nos últimos meses.

Na comparação com dois meses anteriores, os casos da cepa representavam apenas 6%, e em julho, subiram para 48%.

As análises foram feitas pela equipe da pesquisadora Ana Tereza Vasconcelos, do Laboratório Nacional de Computação Científica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A cientista informou ao portal ‘G1’, que a alta transmissibilidade da variante já era esperada, mas encontrou um cenário ainda mais propício à medida que as pessoas foram relaxando das medidas de distanciamento social e do uso de máscara. A cada 15 dias, ela recolhe e analisa dados, e repassa para as secretarias municipais de Saúde para que elas possam se organizar diante do cenário.

Segundo o estudo, em junho, a variante Delta estava presente em 15 municípios do Rio. Em julho, esse número subiu para 70. Já em agosto, a cepa já havia se espalhado em 87 municípios.

Recursos de amparo à pesquisa

A rede recebeu mais de R$ 1, 5 milhão da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj). Os recursos permitiram o processamento de 3.952 genomas que vieramde 91 municípios. Já a captação de pacientes com diagnóstico confirmado da infecção pelo SARS-CoV-2 são de centros de referências e hospitais do RJ. Com esses dados, foi criada uma plataforma computacional integrativa, contendo dados epidemiológicos, ômicos e metadados que são analisados e processados.

Fonte: Diário do Rio