RJ atinge marca de dois milhões de imunizados contra a Covid-19

A cidade do Rio atingiu a marca de dois milhões de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus, o que representa 30% da população fluminense. A informação consta no Painel Rio COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 2.026.895 doses do imunizante foram aplicadas. Ainda de acordo com a tabela, 926.197 pessoas já tomaram as duas doses.

O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para comemorar os números e agradeceu aos profissionais de saúde e também a toda população do Rio. “Mais uma vez meu agradecimento às equipes de saúde e ao povo carioca que está comparecendo aos postos de vacinação,” escreveu Paes na publicação.

Apesar disso, a taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade está em 94%, segundo revela o painel de monitoramento do Governo do Estado do Rio. Já a taxa de ocupação em enfermaria está em 82%. A maior incidência de casos está em pessoas com faixa etária de 30 a 39 anos. Atualmente, 26 pessoas aguardam na fila por uma vaga em hospitais do município.