Rita Lee está curada do câncer de pulmão, comemora filho da cantora, Beto Lee

A notícia da cura de Rita Lee, que enfrentou um câncer de pulmão foi compartilhada nas redes sociais pelo filho, Beto Lee. Ele disse que o bom humor da mãe foi fundamental. “A cura da minha mãe me emocionou pra caramba. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de “Jair”. That’s Rita”, escreveu no Instagram.

Beto também aproveitou a publicação para celebrar a recuperação de Branco Mello, baixista do Titãs, que teve câncer na faringe. “Muito feliz com a recuperação dessas duas figuras que amo muito. Ver Branco em ação, no palco com Britto e Tony foi mágico! Um verdadeiro guerreiro, um highlander! Brancão você é foda!”

Amigos de amigos nas redes sociais

Famosos enviaram recados para Rita Lee. “Roberto, fiquei muito feliz com a notícia que acabei de ler, diga a Rita da minha felicidade e diga a ela também do enorme amor que sinto por ela”, escreveu Ney Matogrosso, em mensagem publicada no Instagram.

O cantor Gilberto Gil compartilhou a notícia ao som da música “Refestança”, que batizou uma turnê de sucesso da dupla em 1977. O baiano é padrinho de Roberto, primeiro filho de Rita Lee. O músico Liminha também deixou uma mensagem: “Muito contente de saber que Rita está bem”.

Diagnosticada em 2021

Em maio do ano passado, Rita foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo após exames de rotina. De lá pra cá, ela se submeteu a sessões de imunoterapia e radioterapia, duas formas de tratar a doença, uma das mais comuns no Brasil. Onze meses depois, recebeu a notícia de que está 100% curada.

Quarto em mulheres

Segundo estimativas de 2020 do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer no pulmão é o terceiro mais comum em homens (depois de próstata e cólon e reto) e o quarto em mulheres (depois de mama, cólon e reto e colo do útero). O Inca afirma que esse tipo de tumor é o primeiro em todo o mundo desde 1985, tanto em incidência quanto em mortalidade.