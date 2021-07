Rio tem museus na lista do edital do projeto HUB+

Os espaços passarão por um ciclo de formação e qualificação voltadas para a inovação, dinamização e preservação dos seus acervos.

A lista dos 10 museus selecionados no edital do projeto HUB+ foi apresentada na última segunda-feira pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC), a empresa Coeficiente Artístico e o Oi Futuro (Museu das Comunicações e Humanidades – MUSEHUM).

Os museus passarão por um ciclo de formação e qualificação voltadas para ampliação de acesso por parte do público, inovação, dinamização, com foco em educação, acessibilidade e preservação de acervos. O programa recebeu mais de 65 inscrições de todas as regiões do Estado do Rio.

A cidade do Rio de Janeiro será contemplada com a qualificação de 4 museus: Museu de Favela (Ipanema, na Zona Sul), Museu Bispo do Rosário (Curicica, na Zona Oeste), Museu da Geodiversidade (MGeo) (na Cidade Universitária, na Zona Norte) e Museu da Patologia da Fundação Oswaldo Cruz (Bonsucesso, na Zona Norte).

Distribuídos em outros municípios

Seis museus contemplados no edital do projeto HUB+ estão distribuídos em outros municípios do Estado, seguindo o critério de proporcionalidade: Espaço Cultural Luciano Bastos (Bom Jesus de Itabapoana), Museu da Cultura Finlandesa Eva Hilden (Penedo), Museu Casa do Colono (Petrópolis), Museu Histórico Antônio Ventura Coimbra Lopes (Miracema), Museu e Biblioteca Corina Peixoto de Araújo (São Fidelis) e Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart) em Cabo Frio.

Jornada de 12 meses de formação e mentorias técnicas

As equipes passarão por uma jornada de 12 meses de formação e mentorias técnicas direcionadas a cada instituição, com a aplicação de diferentes metodologias. Os treinamentos serão feitos de forma híbrida presencial (seguindo protocolos de segurança sanitária) e virtual.

Além do processo de qualificação gratuita, os participantes do projeto também terão acesso a uma plataforma digital criada para promover o diálogo entre os museus, assim como o desenvolvimento de parcerias com o intuito de formar uma rede integrada de instituições culturais no Estado do Rio de Janeiro.