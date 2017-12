Rio tem dois PM’s assassinados em menos de 12 horas

Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo

O estado do Rio registrou mais dois policiais militares mortos no último fim de semana. As duas mortes ocorreram em um intervalo de menos de 12 horas.

Na madrugada de hoje, um sargento do 22º BPM (Maré) foi atingido por tiros na Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso, Zona Norte. Fábio Alexandre Eufrásio Silva, 36 anos, foi alvo de tiros de bandidos quando fazia uma abordagem. Ferido na perna direita, no peito, no braço esquerdo e no rosto, ele chegou a ser levado para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos. Com a morte de Fábio, o número de policiais mortos no Rio em 2017 chega a 129.

De acordo com informações preliminares do 22º BPM, a morte do sargento ocorreu por volta das 4h30, quando ele e um colega de farda pararam um carro suspeito para revistá-lo. Um dos criminosos atirou e atingiu o PM na cabeça. Os bandidos conseguiram fugir e levaram o fuzil de Eufrásio.

