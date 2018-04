Rio: roubo de carro aumenta e vítimas recorrem à internet

FOTO: Divulgação / PRF

A intervenção federal na segurança pública do Rio não conteve a ousadia dos ladrões de carros: durante o mês de março foram roubados 5.328 veículos no Estado – um a cada oito minutos, em média. Esse é o maior número da série iniciada em 1991, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão subordinado à Secretaria Estadual de Segurança. Isso sem contar os 1.249 carros furtados – quando o criminoso age sem usar violência ou ameaça.

