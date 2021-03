Rio registrou quase mil furtos e roubos em ônibus no mês de janeiro

A cidade do Rio registrou 982 furtos e roubos em coletivos em janeiro. A maior frequência dos casos foi registrada na Zona Norte da capital, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do RJ. O número representa uma elevação de 37,3% nos casos registrados em comparação com o mês anterior (dezembro/2020).

Nos casos de roubo o aumento foi de 51%. Considerando o mês de janeiro, foram registrados 304 casos de furtos em coletivos na capital. Três quartos desses crimes foram registrados em delegacias localizadas na Zona Norte e Zona Oeste.

No mês de janeiro, a delegacia que mais registrou roubo em coletivo foi a 39ª DP localizada na Pavuna, com um total de 69 casos. Dentre as 10 delegacias que mais registraram casos de roubo, 6 se localizam na Zona Norte, 3 na Zona Oeste e no 1 Centro.Casos registrados de roubos em coletivos em janeiro por delegacia. Fonte: Instituto de Segurança Pública.

Considerando a série histórica desde 2003, a Zona Norte presenciou por volta de metade dos casos de roubos de celulares todos os anos.