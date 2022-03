Rio Mix Festival 2022 chega em Nova Iguaçu com atrações para todos os gostos musicais

Evento tem entre os convidados, Poze do Rodo, Projota, Armandinho, Vitor Kley, Maneva, Melim, L7nnon, Bin, Pl Quest e 3030

O Rio Mix Festival chega à Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para comemorar mais uma edição. O evento é conhecido por reunir artistas dos mais diversos estilos, entre eles Armandinho, Vitor Kley, Maneva, Melim, L7nnon, Poze do Rodo, Bin, Projota, Pl Quest e 3030.

O festival, que acontece no dia 26 de março, a partir das 16h, no Antigo Parque de Eventos da Rio Sampa, em Nova Iguaçu (Rodovia Presidente Dutra, Km 14), já divulgou, além dos artistas, a listagem de opção do open bar, que incluem cervejas, água, refrigerantes, vodka, gin, energéticos, e sucos dos mais diversos sabores.

Os organizadores informam que o festival terá três opções para o público – Camarote Prime (onde será possível desfrutar do open bar durante o evento), o FrontStage (para aqueles que querem ficar o mais próximo possível de seus ídolos) e por último o Arena, onde é possível circular por todo espaço do evento e ainda curtir a boa seleção dos shows.

Segurança sanitária

A organização do evento destaca a importância da prevenção contra a covid-19 e afirma estar tomando todos os cuidados e recomendações de segurança sanitária da Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessa forma, solicita aos convidados a utilização de máscaras e apresentação dos comprovantes de vacinação na entrada.