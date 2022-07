Rio entra em estágio de mobilização por causa da chuva 

O Rio de Janeiro entrou em Estágio de Mobilização às 12h40 desta sexta-feira (29) por causa dos registros de ventos fortes em vários pontos da capital carioca e também da Região Metropolitana. O Centro de Operações Rio (COR) alertou a população a buscar abrigo sob árvores ou coberturas metálicas.

Ainda segundo o órgão, também deve-se evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, postes, placas de propaganda e árvores, devido ao risco de queda. O COR também alertou que, caso haja queda de árvores, deve-se atentar para o risco de choque elétrico, já que há a possibilidade do rompimento da rede de energia.

As orientações de segurança, elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ, incluem ainda que a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar, deve ser evitada. Também não é indicado ficar próximo a encostas, lugares altos sem proteção, mirantes e precipícios.

Evitar acidentes

O COR informou para quem ficar em casa, tomar cuidados para evitar acidentes. Uma das recomendações é fechar persianas e cortinas para que estilhaços não se espalhem, caso alguma janela quebre. Também é importante fechar o registro do gás e, se faltar luz, deve-se evitar o uso de velas e, caso não haja outra alternativa viável, é importante estar atento para evitar o risco de incêndios.

Após fortes ventos, guarda-sol se quebra e atinge turista em Cabo Frio

Durante a forte ventania na tarde desta sexta-feira (29), um acidente quase termina em tragédia após um guarda-sol de madeira quebrar e atingir um banhista, de 57 anos, Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do RJ. O objeto atravessou as costas da vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (18º GBM) e encaminhada para o hospital com ferimentos moderados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem deitado na areia momentos após o incidente, que ocorreu na altura da Praça das Águas. A Prefeitura informou que o paciente deu entrada no Hospital Central de Emergência (HCE), em estado estável, com uma perfuração na axila direita.

“Ele foi encaminhado para fazer exames de imagem e para avaliação cirúrgica, para a retirada de um pedaço do material do guarda-sol alojado na área atingida”, disse o município.