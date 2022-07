Rio é a 2ª capital do país com a refeição mais cara, diz pesquisa

O Rio de Janeiro é a segunda cidade do país com o almoço mais caro. É o que aponta uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Os dados, divulgados pelo portal de notícias “g1”, apontam um aumento de 23% em relação a 2019, quando foi feita a pesquisa anterior. Na capital fluminense, a média é de R$ 47,09 por refeição, ficando atrás apenas de São Luís, com R$ 51,91.

O cálculo é feito com base no que o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) considera como refeição ideal um prato principal, bebida, sobremesa e café. Os dados foram coletados em 51 cidades do país, entre fevereiro e abril deste ano.

A pesquisa avaliou os preços em restaurantes, lanchonetes e padarias que aceitam o benefício alimentação. O levantamento considerou o valor de 500 gramas de refeição e contemplou desde os restaurantes mais populares aos mais sofisticados.

No estado do Rio, almoço custa em média R$ 44,23. O levantamento foi feito na capital, em Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo e Macaé. O valor é maior que a média nacional (R$ 40,64).