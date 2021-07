Rio deve ter Árvore de Natal da Lagoa Rodrigues de Freitas em 2021

Considerado o 3º evento turístico do Rio de Janeiro, a Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, que não foi montada em 2020 devido à pandemia de Covid-19, poderá mostrar seu brilho neste ano mediante o avanço da vacinação da população e a consequente redução no número de casos e mortes causados pela doença.

O ”Blog do Ancelmo Gois”, do jornal ”O Globo”, informou em primeira mão que a empresa Dream Factory, do carioca Duda Magalhães, está responsável pelo projeto que quer erguer a árvore em 2021, quando, inclusive, a mesma completa 25 anos de existência.

Criada em 1996, a Árvore fica atrás apenas do Carnaval e do Réveillon entre os eventos mais importantes da capital carioca. Em 2019, última vez em que foi montada, teve 70 metros de altura, o equivalente a um edifício de 24 andares.