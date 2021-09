O filme RIO de olhares únicos, que mostra a beleza natural da cidade por meio da vida cotidiana de cinco pessoas com uma relação especial com a natureza, foi lançado ontem à noite (3), no festival de vida ao ar livre Rocky Spirit, e ficará disponível gratuitamente na plataforma (https://rockyspirit.com.br/) por um mês.

O projeto vai se desdobrar ainda em uma websérie, que será lançada no site oficial do projeto no dia 5 de outubro. Serão cinco episódios, um para cada personagem retratado no filme, e mais dois extras sobre o processo criativo da obra.

A produção é do documentarista, fotógrafo e jornalista Rafael Duarte. Ele conta que o projeto foi motivado pelos 10 anos de trabalho que deram origem ao livro de fotografias “RIO”. Nesse período, o fotógrafo conta que buscou registrar a cidade por ângulos inusitados e se deparou com a história de pessoas que tinham o dia a dia envolvido com a natureza.

“Fazer um trabalho desses no Rio tem seus desafios. Trazer novos olhares é difícil, porque é uma das cidades mais fotografadas e filmadas do mundo. “A mensagem principal do filme é que, independentemente de morar no Rio ou em qualquer outra cidade, se você encontrar a sua conexão com os espaços naturais da sua região, o seu cotidiano vai ser completamente transformado para melhor. Estar perto da natureza aumenta sua qualidade de vida e também melhora sua saúde mental”, completa.

As histórias dos personagens mostradas na série

Chico Santos é um ultramaratonista cearense. Ele chegou no Rio na adolescência, em busca de uma carreira profissional, e descobriu na corrida pelas florestas uma vocação. Atualmente, Chico é um expoente no esporte.

Erika Sedlacek de Almeida ka é atleta de highline, prática em que uma fita de longo comprimento é instalada sobre cânions. Ela conta que sonhava em fugir com o circo, mas se encontrou no esporte, que permite que ela faça manobras corporais nas alturas e fique totalmente imersa na natureza.

Giuseppe Pellegrini, conhecido como Pellé, é montanhista e engenheiro. É o funcionário mais antigo do Bondinho Pão de Açúcar, com mais de 60 anos de serviço. Ele diz que já escalou o morro mais de 3.500 vezes e conta como entrou para a companhia por conta da prática da escalada.

Larissa Cunha é bióloga ornitóloga e pesquisa os ninhais de atobás e fragatas do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Além das pesquisas, Larissa fala sobre os benefícios do contato com a natureza que fazem parte do trabalho.

Ruy Marra, além de piloto e recordista de voos livre duplos, ele é pesquisador em neurociência e inventou a Yoga no céu. A prática tem como objetivo melhorar o medo das pessoas por meio de estímulos emocionais a 500 metros de altitude.

