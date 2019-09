Rio Botas vai ganhar obras por indicação parlamentar de vereador de Nova Iguaçu

A mudança na paisagem do Santa Eugênia, está em contagem regressiva. Um extenso trecho do Rio Botas, que corta o bairro de Nova Iguaçu, via ganhar um pacote de obras que promete dar uma nova cara para região. O responsável direto pelo projeto de melhorias é o vereador Maurício Moraes (MDB) que há anos luta pela revitalização da área.

Em ofício encaminhado ao prefeito Rogério Lisboa, em maio deste ano, o parlamentar solicitou ao governo municipal, através de indicação, que detemine a realização das obras às margens do rio, entre a Rua General Rondon, o conjunto habitacional Roberto Silveira e uma rede de supermercados do bairro. O priojeto prevê a construção de uma galeria e sobre a estrutura uma ciclovia, além de uma academia para a terceira idade e quiosqiues, oferecendo mais opções de lazer para os moradores. Nas rede sociais, o vereador postou mensagem que expressa sua expectativa para a implementação e realização da obra: “As obras de canalização do Rio Botas (…), bem como a revitalização da área, estão muito próximas de se tornarem realidade”, disse, confiante.

Autorização ambiental do Inea

Em agosto, a secretária municipal de Infraestrutura, Cleide de Oliveira Moreira, solcitou ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) a emissão de autorização ambiental para permitir o prosseguimento do processo licitatório que trata da contratação de empresa para execução de obra de Canalização e Urbanização do Entorno do Rio Botas/Valão Moquetá, Santa Eugênia.

‘Papagaio de pirata à vista

Maurício também criticou a conduta de alguns oporturistas, os chamados ‘papagaios de piratas’, que aproveitam o anúncio das obras para se autopromover. Segundo eles, esses personagens da político estão fazendo fotos da região e postando nas redes sociais com a clara estratégia de enganar a população em ano pré-eleitoral, com a campanha de 2020 batendo às portas. “.

Felizmente, o povo não é bobo, e nas últimas eleições mostrou que confia em quem trabalha de verdade. Com isso, obtivemos a melhor votação para vereador de toda Baixada Fluminense.

Seguiremos trabalhando, sempre com Deus na frente e de cabeça erguida.

Agradeço ao prefeito Rogerio Lisboa por atender a minha indicação”, declarou.

Reportagem: Antonio Carlos