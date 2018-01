Réveillon de Volta Redonda encanta mais de cinquenta mil pessoas

Foto: Divulgação

Trezentos agentes de segurança entre Policiais Militares, Guarda Municipal e segurança privada, deram tranquilidade à festa na Vila Santa Cecília, no Réveillon de Volta Redonda, que não registrou nenhuma briga. Mais de cinquenta mil pessoas, a maioria famílias, compareceram para receber o novo ano com muito otimismo e boas vibrações.

Depois dos shows das Bandas Misturéba e Amplexos, houve a contagem regressiva, show pirotécnico e a grande novidade: uma cascata de fogos de quase cinquenta metros que cobriu toda a fachada do Escritório Central.

“Tenho 63 anos. Trouxe minha mulher, dois filhos e os três netos. Eu nunca vi uma festa tão linda como essa que fizeram aqui na Vila. Vi muitos policiais, ‘os meninos’ adoraram os shows e essa cascata transmitiu muita coisa boa. Parabéns”. Comentou seu Antonio Lisboa que mora no Retiro.

Jorge Oliveira se empolgou com a festa e ficou noivo em pleno Réveillon.

“Eu ia pedir a minha namorada (Carla) em noivado em fevereiro, mas essa festa aqui está tão boa e contagiante que fiz o pedido aqui mesmo” e ela … “Claro que aceitei. Estou muito feliz e agradeço aos organizadores por essa linda festa” comentou Carla.

Logo após a cascata teve a grande atração da noite: o show dos Paralamas do Sucesso. Durante quase duas horas, a banda que sempre defendeu as mudanças nos rumos da política brasileira, se encantou com o viu em Volta Redonda e fez uma multidão cantar junto com eles.

Para o prefeito Samuca Silva, o Réveillon coroou o primeiro ano de governo que terminou com grandes conquistas.

“A população de Volta Redonda merece esse nosso respeito. Já demos muitos passos importantes na saúde, geração de empregos, no esporte e muitas outras realizações e tínhamos que oferecer esse lazer e cultura para a cidade. Trazer para Vila foi uma decisão acertada e as pessoas aprovaram”, disse o prefeito.

Para a secretária de Cultura de Volta Redonda, Aline Morais, a festa na Vila Santa Cecília, possibilitou que toda a população participasse.

“Foi um grande desafio apresentar um evento fugindo da tradição de um local e trazendo para um novo espaço que é a vila Santa Cecília. A escolha foi para que as pessoas tivessem mais acesso. Tivemos uma programação musical de qualidade e os muitos moradores da Vila também se sentiram prestigiados e foram ver de perto a festa “, comentou a secretária.

Esse ano houve também, uma redução de cerca de setenta por cento nos ruídos dos fogos o que diminuiu os incômodos na audição dos cachorros.

“Tenho uma poodle e esse ano, ela ficou menos incomodada. Estava com ela até agora a pouco e vim ver o show dos Paralamas que eu amo. Lá em casa eu e minha mãe tomamos algumas precauções para proteger a nossa cachorra e com a redução dos barulhos, ficou tudo bem”, disse a estudante Amanda Ribeiro que mora próximo à Vila.

Para a moradora do bairro Vila Rica, Elisangela Duque, a ideia da prefeitura de inovar, tirando o Réveillon da curva para levar para o centro comercial, foi muito boa.

“Adorei essa ideia. Vim com toda minha família. Adorei o show principal. Realmente foi uma festa linda com muita segurança, tinha famílias na rua e vi até pessoas com seus animais de estimação”, contou a moradora.

O espaço Zélia Arbex, foi utilizado como posto médico, equipado com uma UTI móvel, para atender a população e registrou poucas ocorrências sem gravidade.