Respeitável público! Palhaços vão invadir o bairro Cacuia

Foto: Divulgação

O Instituto Cultural Escola Livre de Palhaços – ESLIPA apresentará na próxima terça-feira (28), em Nova Iguaçu, o projeto “De Olho no Duto”, que conta com investimento social da Transpetro. A iniciativa tem como foco principal oferecer aos moradores locais um dia inteiro de atividades culturais gratuitas, incluindo espetáculo e roda de conversa. O evento acontecerá no bairro Cacuia.

