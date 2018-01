Resende vence luta contra dengue

Foto: Divulgação

Depois de enfrentar a pior epidemia de Dengue da história da cidade em 2015 e 2016, Resende vive hoje um novo momento em termos de controle da doença e de atenção à saúde pública. Logo nos primeiros dias de 2017, a nova gestão municipal deu início a uma ampla campanha de mutirões de limpeza em todos os bairros, envolvendo grupamentos do Exército e da Cruz Vermelha. O resultado do trabalho, que segue em operação, foi um ano sem nenhum óbito causado pelo mosquito Aedes aegypti e a confirmação de apenas 17 casos em toda a cidade.

Em 2015 foram notificados 12.237 casos, sendo 8.629 deles confirmados, incluindo sete mortes geradas pela doença. Em 2016 o volume também foi assustador, com 2.182 notificações.

Os mutirões de limpeza idealizados pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz foram responsáveis pela retirada de mais de mil toneladas de entulho de ruas, terrenos baldios e também de residências. Ao todo, mais de 25 mil imóveis receberam visitas de agentes de saúde e de voluntários da campanha.

– As ações são marcadas por vistorias detalhadas tanto nas casas, como em espaços públicos. São eliminados todos os focos de proliferação do mosquito, incluindo calhas entupidas, pneus, garrafas e qualquer coisa que permita acúmulo de água parada. A conscientização é outra peça chave dos mutirões, onde esclarecemos didaticamente à população sobre os grandes riscos em não se fazer manutenção periódica nos ambientes domésticos e também de trabalho. O resultado vitorioso que alcançamos é graças a um esforço coletivo da sociedade, que não aguentava mais ser tratada com descaso – explica o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Os mutirões contra o mosquito Aedes aegypti acontecem tanto na zona urbana, como nos distritos rurais de Resende. Além das ações externas, a Prefeitura também realiza um trabalho educacional, com distribuição de cartilhas com dicas de prevenção em hospitais, postos de saúde da família, nas escolas e demais instituições municipais.