Resende vai ganhar mais uma ponte sobre o Rio Paraíba

Foto: Divulgação

Resende vai ganhar uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. O anúncio foi feito pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz na tarde desta quarta-feira, dia 29, após o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), ter confirmado a seleção do projeto encaminhado pela Prefeitura ao Ministério da Integração Nacional em maio deste ano. A audiência na qual Maia confirmou a seleção do projeto foi realizada em Brasília e contou com as presenças dos vereadores Sandro Ritton, Odair Osório e Davi.

De acordo com o projeto, a nova ponte será construída na altura da Fazenda da Barra III, integrando toda a região e o Polo Industrial do município. Segundo o secretário municipal de Planejamento, Paulo Gustavo Pereira Bastos, elaborar projetos que promovessem esta integração local e regional era uma das exigências do edital lançado pelo Ministério da Integração Nacional e ao qual o projeto de Resende concorreu, sendo selecionado.

– O edital para que os municípios pudessem concorrer aos recursos disponibilizados pelo Ministério da Integração, exigia que os projetos apresentados fossem capazes de promover a integração social, econômica e funcional do município e da região, por isso enviamos este projeto que prevê a construção da ponte na altura da Fazenda da Barra, pois ela integra todos os bairros daquela região, além do distrito industrial – explicou Paulo Gustavo.

Segundo ele, a construção da ponte está orçada em cerca de R$ 18,5 milhões e, após a conclusão de todas as etapas iniciais, como detalhamento do projeto, assinatura do convênio para liberação dos recursos, e licitação para escolha da empresa responsável pela obra, entre outras exigências, o prazo de conclusão da ponte está previsto para dois anos. A travessia, que terá cerca de 150 metros de extensão, será a quinta sobre o Rio Paraíba do Sul dentro do município de Resende, que já conta com o Acesso Oeste e as pontes Tácito Viana Rodrigues e Miguel Couto, além do pontilhão do Surubi.

– Resende aguarda pela construção de uma nova ponte há anos. O município está crescendo e esta obra será fundamental para atender as necessidades da cidade. Desenvolvemos um projeto muito bem estruturado, atendendo a todas as exigências e padrões estabelecidos pelo edital. Estamos certos de que esta intervenção será um avanço muito importante para toda a região, facilitando o fluxo e a mobilidade dentro de Resende. Será ainda uma alavanca para a ampliação das indústrias instaladas aqui, potencializando ainda a geração de empregos – comemora o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Surubi-Bulhões – Além da seleção do projeto de construção da ponte em Resende, outra boa notícia anunciada pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz foi a retomada das obras de pavimentação da estrada Surubi-Bulhões. O reinício dos trabalhos foi possível após a Prefeitura regularizar as licenças ambientais necessárias para a realização da obra. No local, serão executados serviços de drenagem e pavimentação de cerca de sete quilômetros de estrada, além da construção de calçadas nos dois lados da pista, uma ciclovia em um dos lados, e a instalação de iluminação pública ao longo de toda a via.