Resende abre inscrições para cursos de iniciação em música e teatro

A Prefeitura de Resende abriu inscrições para cursos de Iniciação em Música e Teatro Adulto na Escola das Artes Maestro Vicente Aniceto Senna. As inscrições poderão ser feitas presencialmente, de segunda a sexta, de 12h30 às 17h, na Rua Luiz da Rocha Miranda 117 – Casarão no Centro Histórico até o dia 28 de janeiro. As vagas são limitadas.

O curso de musicalização infantil, com flauta doce e coral infantil, é voltado para a faixa etária de 5 a 8 anos incompletos. Já as aulas de iniciação musical em violão, teclado e canto/coral são voltadas para a faixa etária entre 8 e 12 anos. As pessoas com idade a partir de 12 anos, sem limite de idade, poderão se inscrever para aulas de violão, guitarra, baixo, teclado, técnica vocal e canto (coral).

As aulas de teatro são voltadas somente para adultos, com 20 vagas disponíveis. As atividades acontecerão no Espaço Z, toda segunda e terça-feira, das 15h às 17h.

As matrículas devem ser feitas mediante a apresentação dos seguintes documentos: foto 3⁄4; cópia de identidade/CPF ou certidão de nascimento do aluno; cópia de comprovante de residência; cópia da identidade do responsável (para alunos menores de idade). No caso dos alunos menores de idade, a inscrição só poderá ser realizada mediante a presença do responsável.

Os horários para iniciação em música são de segunda a sexta, entre 9h e 17h. As turmas serão divididas conforme a demanda das inscrições e horários disponíveis para cada modalidade de instrumento e faixa etária. As aulas são em grupo e acontecem uma vez por semana com duração de 50 minutos.

Cursos oferecidos e faixa etária:

– Musicalização Infantil (flauta doce e coral – 5 a 8 anos incompletos

– Iniciação musical em violão, teclado, e canto/coral – 8 a 12 anos

– Violão, Guitarra, Baixo, Teclado, Técnica Vocal e Canto(coral) – A partir de 12 anos, sem limite de idade: – Iniciação em Teatro – somente para adultos (20 vagas).