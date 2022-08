Republicanos, de Crivella, oficializa apoio à candidata ao Senado Clarissa Garotinho

O Republicanos oficializou, nesta quinta-feira (15/08), apoio à candidatura de Clarissa Garotinho ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. A parlamentar concorre pelo União Brasil e também já fez aliança com o Partido Social Cristão (PSC).

O Republicanos é o partido do ex-prefeito do Rio e candidato a deputado federal Marcelo Crivella e tem, a exemplo do PSC, inúmeros parlamentares e políticos ligados ao meio evangélico, o que deve reforçar o apoio desse segmento a Clarissa nas eleições deste ano.

Em meio à correria da campanha, o evento aconteceu com duração de menos de uma hora, na sede do partido no Rio. O Republicanos já tinha decidido, em convenção, apoiar Claudio Castro para o governo do estado e Bolsonaro para a Presidência da República.

A solenidade foi conduzida pelo presidente do diretório estadual do partido no Rio e candidato a deputado federal, bispo Luis Carlos Gomes. Entre outros nomes, estavam ainda os deputados estaduais Tia Ju, Carlos Macedo, Daniel Librelon; e a deputada federal Rosângela Gomes.

Marcelo Crivella já declarou apoio a Clarissa e deve se encontrar com ela nos próximos dias. O ex-correligionário de Romário e ex-secretário municipal de Políticas para a Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Rio Marcos San também foi dar seu apoio à candidata ao Senado.

“Tínhamos deixado em aberto o nosso apoio a um candidato ao Senado, mas estamos oficializando hoje o apoio a Clarissa. Motivo? Precisamos de uma mulher no Senado pelo Rio, o que não temos há muito tempo. No Republicanos, mulher não é uma cota; é uma necessidade”, disse Luis Carlos Gomes.

Mais mulheres no poder

Tia Ju também ressaltou a importância de haver mais mulheres no poder. Rosângela Gomes afirmou que Clarissa saberá representar bem as mulheres brasileiras. E Carlos Macedo disse que a parlamentar “representa bem a essência do povo fluminense”.

“Quero agradecer o apoio do Republicanos, que valoriza os mesmos valores cristãos que eu valorizo, que defende a pauta conservadora como eu defendo. E mais: o Republicanos foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, ajudando a criar e implantar o Auxílio Brasil. Fico muito orgulhosa”, concluiu Clarissa.

Ficou acertado que todo o material do Republicanos sairá casado com o material de Clarissa Garotinho durante a campanha deste ano. Clarissa também participará de eventos ao lado dos novos aliados.