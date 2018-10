Renovação de matrículas nas escolas da rede estadual começa amanhã

A renovação de matrículas para estudantes da rede pública estadual do Rio de Janeiro começa amanhã (30). Para garantir a vaga no ano letivo de 2019, o responsável – ou o próprio aluno, maior de 18 anos – deve ir à escola onde está matriculado e confirmar o desejo de permanecer na unidade. Essa confirmação pode ser feita até 22 de novembro.

Já os alunos que querem ingressar nas escolas da rede estadual devem ficar atentos. A pré-matrícula para novos estudantes começa na quarta-feira (31) e termina no dia 4 de dezembro.

O interessado deve se inscrever pela internet, pelo link da página da Secretaria de Educação no Facebook, disponível em www.facebook.com/SeeducRJ, ou diretamente pelo site Matrícula Fácil, no endereço www.matriculafacil.rj.gov.br.

O resultado da inscrição será divulgado no dia 21 de dezembro, por meio do site Matrícula Fácil. O candidato deverá comparecer à escola para a qual foi selecionado para confirmar a matrícula, entre os dias 3 e 8 de janeiro de 2019, e apresentar os documentos necessários.