Relatório Quadrimestral da Saúde é apresentado na Câmara Municipal de Belford Roxo 

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo apresentou na última segunda-feira (28-09), em audiência pública na Câmara Municipal, o Relatório Quadrimestral do setor. Durante o processo, a mesa diretora, formada pelo secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, o Presidente do Conselho de Saúde, Davi Calado, sua vice que representa os usuários, Jandira Rosa, o conselheiro que estava representando os profissionais da área, Reinaldo Mendes e o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, ouviu os diversos departamentos e secretarias executivas apresentarem números, ações e um panorama dos meses de maio, junho, julho e agosto.

O secretário Christian Vieira lembrou que neste mês de setembro completa um ano na pasta e acompanhou como a Saúde cresceu neste período mesmo com a pandemia que atingiu ao mundo nos últimos meses. “Procuramos tratar os pacientes doentes desde o início e dar a eles o acesso aos remédios e exames. O secretário estadual de Saúde esteve no nosso município para nos ofertar com equipamentos para esse combate e destacou que Belford Roxo é o município número um do Rio de Janeiro no enfrentamento contra A Covid-19”, ressaltou.

Para o presidente do Fundo Municipal, Carlos Andrade, desde o primeiro relatório em 2017 até este último a saúde avançou muito. “O secretário Christian vai entrar para a história de Belford Roxo onde esteve de frente e tomou iniciativa corretas no enfrentamento a esta pandemia. Ele preparou as unidades com equipamentos e fomos a primeira cidade da Baixada Fluminense a realizar as sanitizações”, destacou. “Em um momento onde tudo estava paralisado, a saúde de Belford Roxo não parou. Eu e o Davi acompanhamos as ações de combate ao Covid – 19”, resumiu Jandira.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo