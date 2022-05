Reitor da UFF vence prêmio da Câmara dos Deputados

O reitor da UFF, professor Antônio Cláudio da Nóbrega, foi um dos vencedores do prêmio Brasil Mais Inclusão da Câmara dos Deputados, edição de 2022. O reitor foi selecionado para concorrer ao prêmio através de indicação do deputado federal Chico D’Angelo (PDT-RJ).

O prêmio, criado em 2015, é uma homenagem anual a empresas, entes federados (União, Estados e Municípios), entidades (ONGs, OSCIPs) ou personalidades que tenham realizado ações em prol da inclusão de pessoas com deficiência ou sejam, elas próprias, exemplos de vida e superação.

Além de reitor da UFF, Antônio Cláudio é graduado em Medicina, tem mestrado em biofísica, doutorado em ciências com estágio sanduíche na Universidade do Texas. É especialista em medicina do exercício e do esporte em cardiologia.

Levou 11 tiros em assalto

O reitor, em 1999, sofreu um assalto e levou 11 tiros. Um deles, atingiu a medula do professor deixando-o tetraplégico, o que não o impediu de continuar lecionando, nem de fazer exercício físico.

A solenidade de premiação acontecerá na semana em que se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro) ou na semana em que se comemora o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro), instituído pela Organização das Nações Unidas. Na ocasião, é concedido um diploma de menção honrosa a cada agraciado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.