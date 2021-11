‘Rei da cocada’ preta se f*** após protagonizar traições políticas na Baixada Fluminense

Não tem escapatória! É a lei do retorno: você planta e a colheita é certa. Um passarinho do bico preto contou ao Sombra que um certo ‘rei da cocada da preta’, muito conhecido na Baixada Fluminense, já anda colhendo o que semeou. Diz a fonte que o cara ‘murchou’ que nem maracujá e está na maior pindaíba, perdendo tudo na mesma velocidade que ganhou. O que se sabe é que, como ele traiu a ‘Gabriela’, vai seguir traindo a confiança de muitos ainda.

Uma vela pra Deus e outra pro diabo

Para as más línguas, ele está tendo o que merece. O passarinho, que não dorme no ponto e está sempre de olhos bem abertos, descobriu que o folgado, além de perder a marra política, tem sido visto rezando, ‘acendendo’ uma vela para Deus e outra para o diabo. A prática, aliás, é bem típica de quem não inspira confiança e tem o selo de traidor estampado na testa. Para efeito de informação, as traições do agora ‘ex-rei da cocada preta’ vêm acontecendo desde a última campanha. Agora, chora, neném, porque a casa está caindo!