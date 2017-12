Quatis instala quase 30 quebra-molas para ampliar segurança no trânsito

Foto: Divulgação

Dando continuidade à implantação do novo sistema viário de Quatis, que começou a ser feita em agosto, com as mudanças no trajeto dos ônibus das linhas intermunicipais e na direção de algumas vias do Centro, a prefeitura iniciou nesta semana a colocação de pelo menos 30 novos redutores de velocidade nos pontos considerados de maior circulação de veículos.

Dezessete quebra-molas já foram instalados, sendo 13 pequenos e quatro maiores. A previsão da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos é de que até a próxima sexta-feira, 18, mais dez redutores sejam colocados, elevando para 27 o número de quebra-molas colocados em menos de uma semana.

Entre os pontos já atendidos por este serviço estão o trecho localizado em frente à APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e nas imediações da Praça dos Direitos Humanos, ambos no Jardim Pollastri; na Avenida Victor Marcondes Sampaio, na entrada do bairro Jardim Independência, próximo à Casa dos Cereais; e na Avenida Euclides Guimarães Cotia, perto do acesso à Escola Municipal Julieta Pereira Sampaio (Centro). A obra da Praça dos Direitos Humanos se encontra na reta final.

O prefeito Bruno de Souza (PMDB), que acompanhou pessoalmente, na semana passada, a realização do serviço em alguns pontos da zona urbana, informou que as ruas Genésio Leite, Cinco (ambas no bairro Nossa Senhora do Rosário), Antônio Pollastri e Guiomar Marcondes, ambas no Jardim Pollastri, também estão entre as vias contempladas com a colocação de redutores de velocidade nesta semana. Quatro dos redutores de velocidade já instalados foram revestidos com a pintura de faixas de pedestres (foto):

– Relacionamos os pontos de maior fluxo de veículos, priorizando em alguns casos os trechos próximos a escolas, como foram os casos da APAE e da Escola Julieta Sampaio. Dessa maneira, estamos ampliando as condições de segurança no trânsito para a população de uma maneira geral, especialmente os estudantes. A prefeitura vem aplicando recursos próprios na colocação dos novos quebra-molas, e a realização deste serviço mostra a nossa determinação em estar trabalhando de forma permanente pela melhoria das condições de tráfego nas ruas, avenidas e praças de Quatis – declarou o prefeito.

Bruno destacou ainda que a escolha dos locais para a colocação dos redutores de velocidade ocorreu após um estudo feito pela Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos da Prefeitura de Quatis, que detectou os trechos aonde a medida deveria ser adotada com mais urgência, “visto a movimentação intensa de veículos, além de ter levado em conta algumas reivindicações desta melhoria feita pela própria população”.

A segurança nos trechos mais movimentados tem contado ainda com a presença mais efetiva da Guarda Municipal a partir de agosto, quando entraram em funcionamento as primeiras modificações no sistema viário.