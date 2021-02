Rede municipal de ensino de Nova Iguaçu inicia nova etapa do ano letivo

Os mais de 65 mil alunos da rede municipal começam atividades na segunda-feira.

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) começa, na próxima semana, uma nova etapa do ano letivo de 2021. A partir do dia 1º de março, as atividades remotas junto aos mais de 65 mil alunos da rede terão o auxílio de livros didáticos e apostilas e poderão ser feitas via internet. A Prefeitura de Nova Iguaçu ainda não definiu data para a retomada das aulas presenciais.

O ano letivo no município teve início em 4 de fevereiro, também de forma remota, com o acolhimento de professores, alunos e responsáveis. Neste segundo momento, as atividades continuam sendo somente remotas, com entrega de material impresso nas escolas e acompanhamento à distância, a exemplo do ocorrido ao longo de praticamente todo o ano de 2020, em função da pandemia da Covid-19.

Apostilas mensais

Enquanto as aulas presenciais não são retomadas, todos os alunos da rede – da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA) – receberão apostilas mensais com atividades e exercícios que deverão ser resolvidos em casa e devolvidos às escolas para que sejam corrigidos pelos professores. Além do material impresso, os estudantes poderão acessar o conteúdo desenvolvido pela SEMED via internet. Eles também receberão kits com livros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Quando as atividades nas escolas retornarem, os estudantes, professores e demais profissionais que trabalham nas escolas terão um ambiente mais confortável e seguro. Mais de três mil ventiladores estão sendo instalados nas 141 escolas e creches da rede municipal. Cada uma delas terá também um bebedouro de torneira para que não haja contato da boca dos usuários com o equipamento. Além disso, cada estudante receberá um squeeze (garrafa e máscaras de proteção.

“Nossos alunos só voltarão a ter aulas presenciais quando houver vacinação para todos, o que garantirá a segurança deles, de suas famílias e dos profissionais de educação”, afirma o prefeito Rogerio Lisboa. “Sabemos dos problemas causados pela pandemia em nossos alunos, que estão sem frequentar as escolas desde 16 de março do ano passado, mas o importante é a preservação e a valorização das vidas”.

Auxílio alimentação

O auxílio alimentação dado pela Prefeitura de Nova Iguaçu _ que durante o ano letivo de 2020 foi um dos municípios que mais distribuiu este tipo de ajuda e que foi realizada em oito etapas _, retorna agora com o início das aulas para cada uma das famílias dos cerca de 65 mil alunos da rede. Os cartões-alimentação, no valor de R$ 70, terão duas recargas em março. A primeira será dia 12 e a outra no fim do mês.

Atividades remotas tiveram início em fevereiro

O município de Nova Iguaçu iniciou o ano letivo de 2021 em 4 de fevereiro, com atividades remotas de acolhimento voltadas não só para os alunos, mas também para seus responsáveis e professores da rede. Foram realizadas ações que envolveram questões socioemocionais, isto é, habilidades desenvolvidas para lidar com as emoções durante os desafios cotidianos, especialmente em meio a pandemia da Covid-19. O objetivo da Secretaria Municipal de Educação é fortalecer as relações interpessoais e desenvolver a empatia entre a escola e a família.

Fevereiro também foi destinado à realização de reuniões pedagógicas para planejamento e adequação do currículo, a fim alinhar as ações a serem postas em prática, de acordo com regime de Progressão Continuada adotado no município, que tem como objetivo minimizar as perdas pedagógicas e a evasão escolar. Além disso, ao longo deste mês as unidades escolares se dedicaram a identificar os alunos não alcançados nas atividades remotas de 2020 através do Busca Ativa.