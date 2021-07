Receita Federal faz apreensão milionária de drogas no Aeroporto Internacional do Rio Tom Jobim

Duas encomendas com 197 cartelas da droga 25B-NBOme foram apreendidos na tarde da última terça-feira (29), pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão. A quantidade equivale a 177.300 selos do alucinógeno. O valor estimado da droga é de mais de R$ 8 milhões.

Segundo a Receita, a droga 25B-NBOme é comercializada como uma alternativa ao LSD, sendo um alucinógeno sintético potente, com efeitos que podem durar 12 horas ou mais, com uma quantidade mínima de uso. Cada um dos selos contém quatro doses da substância, que pode causar espasmos, paranoia, hipotermia, convulsões e até mesmo levar à morte do usuário.

As remessas apreendidas chegaram da Alemanha e tinham como destino as cidades de Vitória, no Espírito Santo e Florianópolis, em Santa Catarina.

A Receita Federal ressalta a importância da repressão ao tráfico de drogas para a segurança pública. A entidade destaca que, com essas apreensões também é evitada a circulação, em território nacional, de produtos potencialmente nocivos à saúde.