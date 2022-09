Receita e PRF apreendem mais de 30 toneladas de mercadoria falsificada em feirão em Duque de Caxias

Mais de 30 toneladas de produtos falsificados foram apreendidos nesta quarta-feira (21) em lojas de um feirão que fica às margens da Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Entre os itens apreendidos pelos agentes da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão produtos de marcas esportivas a grifes internacionais que superam o valor comercial de R$ 10 milhões. O objetivo da ação é combater o comércio ilegal e a concorrência desleal.

A ação teve como base relatórios de inteligência que identificaram que muitas lojas do local não emitiam notas fiscais de entrada dos produtos, o que alertou os investigadores. Os estabelecimentos são conhecidos como “feirões” e por ter produtos com preços mais baratos que praticado na média pelo comercio. Nas redes sociais muitos clientes indicam algumas lojas como bons locais para compra por pessoas que querem revender os produtos. Além de contribuir com informações de inteligências, a PRF auxiliou os agentes na segurança e cerco ao local da operação.

Segundo informações, no local há 300 boxes ocupados por 220 lojas, sendo que em 89 delas, que comercializam produtos de vestuário multi marcas, foram encontrados produtos falsos. A chegada dos agentes surpreendeu os comerciantes e muitos fugiram do local, deixando as lojas abertas, produtos expostos e até dinheiro em espécie abandonado.

Louis Vuitton e Gucci

Foram apreendidas peças de vestuários e calçados, como da empresa francesa Louis Vuitton e a italiana Gucci. Camisas de time de futebol também estão entre os itens apreendidos. O material foi levado para o depósito da Receita Federal.

Após a apreensão os auditores vão investigar a origem das mercadorias. Apesar de atuarem no mesmo local, há indícios de que os lojistas tenham fornecedores nacionais e internacionais diferentes. A operação, que contou com a participação de 35 fiscais da Receita e 35 policiais rodoviários, mobilizou mais de 20 viaturas das duas Instituições e quatro caminhões para o transporte de mercadorias apreendidas.