Rebocador afunda com tripulantes na Bacia de Campos

Embarcação fazia a medição da profundidade do oceano na região do cabo de São Tomé

Um barco rebocador afundou na madrugada de ontem durante procedimento de medição da profundidade do oceano na região do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos (RJ), próximo à P-31. A empresa responsável pela embarcação,OceanPact, informou que todos os 18 tripulantes do Carmen foram resgatados das balsas salva-vidas e estão em segurança a bordo das embarcações que prestam apoio.

Ainda de acordo com a OceanPact, o rebocador Carmen inclinou por volta das 4h25, a cerca de 53 milhas náuticas do cabo de São Tomé, em profundidade próxima a 250 metros, e a tripulação decidiu por abandonar a embarcação. O naufrágio aconteceu por volta das 4h55, segundo a empresa.

“Não há nenhum ferido ou desaparecido e todos os tripulantes resgatados passam bem. Nossos times de gestão de emergência e crise foram acionados e o comitê de investigação de incidente definido para apuração das causas deste evento”, afirmou nota.