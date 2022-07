Rapper é detido pela polícia por porte de drogas na Região Metropolitana do Rio

O rapper Orochi foi detido por porte de drogas ontem (1º) durante abordagem da Polícia Militar, na Avenida Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O artista estava dirigindo seu carro, uma BMW X6 azul, quando foi parado pelos policiais, que encontraram no veículo quatro comprimidos de ecstasy, 22 gramas de haxixe e 10 gramas de maconha.

Orochi estava acompanhado de mais duas mulheres e um homem. Todos foram levados para 78ª DP (Fonseca). No local, os quatro foram liberados após a assinatura do termo circunstanciado de porte de entorpecentes para consumo próprio.

Atualmente, o artista tem 6 milhões de seguidores no Instagram e figura entre os principais nomes da rap nacional.

Filipe Ret investigado

O rapper Orochi não foi o único artista a ter problemas por conta do uso de drogas nos últimos dias. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) iniciou uma investigação contra o cantor Filipe Ret por tráfico de drogas.

O motivo é uma acusação de que o cantor teria dado uma festa com “open maconha”, com distribuição da droga para os convidados. A festa de aniversário do artista ocorreu no Vivo Rio, na Zona Sul, no dia 24 de junho. O próprio cantor publicou fotos do que parecem ser cigarros da droga em um balde.