‘Rainha dos Reboques’ é alvo de operação da Polícia Civil do Rio

Suspeita de fraudes em licitações de carros apreendidos, empresária possui uma dívida de R$ 5 milhões com o estado do RJ

A empresária e influenciadora digital Priscilla Karla Pereira dos Santos, conhecida como “Rainha dos Reboques”, foi alvo de uma operação deflagrada pela Delegacia de Defraudações, na manhã de quarta-feira (8) por uma dívida com o estado de R$ 5 milhões e suspeitas de fraudes em licitações de carros apreendidos.

A Polícia Civil tinha como objetivo o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão no Rio e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos mandados é a casa dela, no condomínio de luxo Mansões, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A acusada não foi encontrada.

A especializada investiga irregularidades em contratos firmados pela empresa Rebocar Remoção e Guarda de Veículos LTDA e o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio (Detro). O negócio assinado pela empresária “consistia na prestação de serviços de reboque, guarda e leilão de veículos apreendidos”.

Segundo os investigadores, “no lapso temporal decorrido entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021”, a mulher, supostamente, teria obtido “vantagens ilícitas em desfavor do Governo do Estado, bem como dos arrematantes dos veículos leiloados”.

Não repassou aos cofres públicos

De acordo com reportagem da Globo, a empresa também era responsável pelos leilões dos carros que não eram recuperados nos pátios para onde os veículos eram levados a mando do Detro. Priscilla vendeu todos os carros, mas não repassou um centavo aos cofres públicos. Fornecedores também denunciaram a falta de pagamento.

“São elementos probatórios dessa investigação, que trata de suspeitas de fraudes em leilões de carros apreendidos de forma irregular. Em alguns desses leilões os arrematantes sequer chegavam a pagar pelos veículos arrematados. Então, essa operação está sendo feita para colher elementos probatórios dessa apuração”, explicou o delegado Alan Luxardo, responsável pela investigação.