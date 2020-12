‘Quem matou’ busca informações sobre morte de PM em Duque de Caxias

O Portal dos Procurados divulgou uma foto do soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira, de 36 anos. Ele foi morto no último domingo, após uma troca de tiros com bandidos na Rodovia Washington Luiz, próximo à Avenida Brasil, em Duque de Caxias.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) busca informações que levem à captura dos envolvidos no crime.

“Quem matou” oferece uma recompensa de R$ 5 mil. O PM era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), onde estava desde o ano passado. O soldado deixa esposa e duas filhas.

A Polícia Militar informou que durante a abordagem a um veículo suspeito, a equipe foi atacada pelos criminosos. Dois policiais foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo. O soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Junior não

resistiu aos ferimentos. O outro policial foi atingido no braço e levado ao Hospital de Saracuruna e recebeu alta à tarde.

Na tentativa de fuga, os suspeitos bateram com o veículo em uma mureta, abandonaram o carro e seguiram para o interior da comunidade Nova Holanda, favela do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Na ação, um automóvel também foi recuperado e estava transportando a carga roubada pelos criminosos que atacaram os policiais, foi recuperado na Rua Mario de melo s/n, acesso da comunidade do Vai Quem Quer, em Duque de Caxias.

Com a morte do soldado Ferreira Júnior chega a 50 o número de agentes de segurança Pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020, sendo 36 da Polícia Militar, dois da Polícia Federal, três do Corpo de Bombeiros, quatro da Polícia Civil, dois da Marinha

do Brasil, dois da Polícia Penal da SEAP e um do Exército Brasileiro (EB).