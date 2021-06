Queiroga elogia ‘harmonia’ da gestão de Paes na vacinação contra Covid-19

No Rio de Janeiro para participar da vacinação em massa contra a Covid-19 da população da Ilha de Paquetá, bairro da região central da capital fluminense, no próximo domingo (20/06), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD) na manhã desta sexta-feira (18/06), durante o anúncio da antecipação do calendário de imunização na cidade, e elogiou a condução do Poder Executivo Municipal em relação à vacinação, caracterizando a gestão como ”harmoniosa”.

”Contra a má guerra, nós temos o bom combate. E o bom combate é através do nosso exemplo, que acontece hoje aqui. A harmonia da gestão tripartite. Política de saúde, para levar as vacinas de forma ágil. Com isso, podemos ter previsibilidade do nosso calendário”, disse.

Paralelamente, Queiroga falou também sobre a ”rinha das vacinas” – positivamente falando – entre Rio e São Paulo, especialmente entre Paes e o governador paulista, João Doria. ”O Oswaldo Cruz enfrentou a Revolta da Vacina, quando as pessoas não queriam se vacinar. Hoje nós vivemos – o

prefeito Eduardo Paes falou aqui – na ”guerra das vacinas”, disse o ministro.

Via Twitter, inclusive, Paes ”provocou” mais uma vez Doria após o anúncio pela manhã: ”Passamos o João Doria! Falei para não me desafiar! Bora vacinar! Todos os cariocas acima de 18 anos vacinados com a primeira dose até 31/08. E adolescentes de 12 a 17 anos vacinados em setembro! Ninguém segura os cariocas! Vai ter Carnaval! Viva a Fiocruz! Viva o Butantan”, publicou o prefeito.

E a postagem foi prontamente respondia por Doria: ”Parabéns, Eduardo Paes, por acelerar a vacinação no Rio. E me aguarde. Como falei, temos vacina na agulha”, afirmou o governador.