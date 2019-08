Queimados: Suspeita de fraude em concurso público afasta presidente da Câmara

Jota Carvalho – jota.carvalho@yahoo.com

O vereador Milton Campos (MDB) foi afastado da presidência da Câmara Municipal de Queimados e em seu lugar assumiu interinamente o vereador Antônio Chrispe (PP). O afastamento se deu após investigação de fraude em concurso público realizado em 2016, violação dos princípios da administração pública causando lesão ao patrimônio público, além de se mostrar ocioso e ineficiente na função de presidente do legislativo.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) diz que o procurador Cassius Valério Teixeira da Silveira, forjou o diploma de mestrado e assim obteve vantagens na prova de títulos. Segundo o vereador Adriano Moriê (PRP), outro fato agravante que pesa contra o ex-presidente é o fato de ter concedido 100% de gratificação mensal ao procurador durante o período de estágio probatório, elevando o salário do procurador de R$ 8.736,25 para R$ 18.747,91. “Mesmo que o procurador já tivesse concluído o período probatório o benefício não poderia passar de 30%, nunca de 100% como ocorreu”, disse Moriê.

Segundo o vereador Júlio Cesar Resende (PSDB), a conduta do ex-presidente é imoral e também constitui improbidade administrativa. “O prejuízo aos cofres públicos é da ordem de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”, afirmou Júlio. Já o vereador Antônio Almeida (PSDB), disse que isso é apenas o começo. “Vamos analisar se outros aumentos também aconteceram de forma abusiva”, afirmou.

Delegacia

Impedido de retornar ao cargo de presidente pelos vereadores, Milton Campos abriu um boletim de ocorrências na 55ª DP de Queimados, ação também seguida pelo presidente interino Antônio Chrispe de Oliveira, que registrou que o afastamento do então presidente de deu de forma legal e foi votado pela maioria. “O afastamento se deve devido a proximidade do ex-presidente com o procurador e já existem indícios de que eles teriam ajustado suas condutas”, registrou Antônio Chrispe.

Participaram também da sessão realizada na terça (6) os vereadores Alcinei Duarte (PTB), Getúlio de Moura (PP), Mauricio Baptista Ferreira (PR), Nilton Moreira Cavalcante (MDB), Ubirajara Gomes da Cruz (PCdoB), Wilson Esperidião Pimenta (MDB e Fátima Sanches (MDB).

Foto: Dine Estela / Divulgação

Legenda: No centro o presidente interino da Câmara, vereador Antônio Chrispe (PP), ao lado dele, os colegas Getúlio de Moura e Wilson Esperidião Pimenta