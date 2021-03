Queimados recebe emenda parlamentar de R$2 milhões para custear obras de ponte

A Prefeitura de Queimados recebeu, através do Deputado Federal Pedro Augusto, uma indicação de emenda parlamentar no valor de R$2 milhões. O recurso será destinado à construção da ponte que liga os bairros Eldorado e Ponte Preta, e que foi derrubada pelas fortes chuvas no fim do ano passado.

Além do valor da emenda, o município ainda depende da licença ambiental para a construção da ponte, mas, de acordo com o prefeito Glauco Kaizer, a indicação já reduz as dificuldades para a construção da mesma.

“Com o recurso separado, fica mais fácil programar as obras. A única coisa que ainda precisamos é do licenciamento ambiental para dar início ao processo. Contudo, esse passo dado pelo deputado já nos dá a possibilidade de dar um passo adiante. Esse é o meu compromisso com a população daquele local e estamos avançando para honrá-lo”, comentou o gestor.

Pilar de sustentação

Além de reestruturar a ponte, a obra ainda prevê a colocação de um pilar de sustentação que não havia na ponte antiga. Sendo assim, a previsão é de que, caso volte a chover da maneira como choveu antes, a ponte não sofra nenhum tipo de dano.

“O povo do Jardim Eldorado e bairros vizinhos têm que agradecer ao prefeito Glauco, que está sempre preocupado em buscar melhores condições de vida para a população. Vamos reconstruir essa ponte com essa emenda de R$ 2 milhões do governo federal para que as pessoas possam ir e vir sem problemas”, disse o deputado.