Queimados realiza palestra com agentes comunitários da área da Saúde

Foto: Thiago Loureiro

Com o tema “A importância do atendimento mais humanizado às pessoas com deficiência”, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação da Pessoa com Deficiência da Saúde, realizou na manhã de ontem, dia 17, uma capacitação para os agentes comunitários, no Auditório do Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade (CELTI). A palestra, realizada pelo professor e funcionário do INCA, Francisco Sousa, também será oferecida aos médicos e enfermeiros da rede pública.

