Queimados realiza Fórum de enfrentamento à violência contra a mulher

Foto: Divulgação

A cada dois segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Esta triste realidade é resultado dos dados levantados pelo site “relógios da violência”, do IMP (Instituto Maria da Penha). E, visando combater estes números, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem desenvolvendo estratégias efetivas de prevenção deste crime. E uma medida recente foi a realização, na última quarta-feira, dia 6, do “VIII Fórum de Enfrentamento à Violência contra a mulher”, no auditório da Universidade Estácio de Sá, no município.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (09) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.