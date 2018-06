Foto: Thiago Loureiro

Com o objetivo de imunizar o maior número de pessoas contra a gripe e em concordância com uma determinação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Queimados prorrogará a campanha contra o vírus Influenza até o dia 15 de junho. Mais de 12 mil queimadenses já foram até um dos 19 postos de saúde da cidade para se vacinar, mas a meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 32 mil moradores.

