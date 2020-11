Queimados prorroga campanhas contra a Poliomielite, Sarampo e de Multivacinação

As Campanhas Nacionais contra a Poliomielite, Sarampo e de Multivacinação serão prorrogadas até o dia 27 de novembro em Queimados, na Baixada Fluminense. Ao todo, 17 unidades de saúde serão mobilizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para imunização do público-alvo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A vacina contra a poliomielite (paralisia infantil) tem como público-alvo crianças menores de cinco anos. No caso da multivacinação, o objetivo é estimular a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Já o imunizante contra o Sarampo é destinado a pessoas de seis meses a 59 anos.

A ação visa reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, melhorar o acesso às vacinas, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação desses males.

Meta é imunizar 95% do público-alvo

A meta do Governo Municipal é imunizar 95% do grupo-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. “Durante as campanhas serão ofertados todos os imunizantes do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente. Por isso, pedimos que todos os pais e responsáveis procurem uma unidade de saúde para garantir a imunização dos filhos contra diversas doenças”, alertou o secretário da Pasta, Elton Teixeira.

Para se vacinar, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, portando identidade, caderneta de vacinação e cartão do SUS. Para mais informações, a população pode entrar em contato com o setor de imunização pelo (21) 2665-5151.